LIVE – Fortitudo Bologna-Cremona 93-92, gara-3 semifinale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Fortitudo Bologna-Cremona, sfida valida come gara-1 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Nelle prime due partite, giocate al PalaRadi, la Vanoli Basket è riuscita a far valere il fattore ambientale, portandosi quindi avanti sul 2-0, guadagnandosi il primo match point della serie. Compito e obiettivo della Effe, ovviamente, sarà quello di vincere per allungare ulteriormente la serie. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di venerdì 2 giugno sul parquet del PalaDozza, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

FORTITUDO BOLOGNA-CREMONA 93-92

5′ – Fantinelli da due. 93-92

5′ – Pacher da due. 91-92

5′ – Piccoli da tre. Cremona non muore mai. 91-90

4′ – Denegri due su due da libero. 91-87

3′ – Fantinelli due su due da libero. 91-85

3′ – Piccoli da due. 89-85

3′ – Panini ed Aradori con due triple portano Bologna. 89-83

1′ – Candussi risponde 82-83

1′ – Pacher mette uno da due e un libero. 80-83

FINE QUARTO QUARTO

9′- Cucci da tre. 80-80

9′ – Caroti da lunetta in pineo. 77-80

8′ – Banks due su due da lunetta. 77-78

8′ – Risponde Banks da tre. 75-78

8′ – Pacher da tre. 72-78

8′ – Cucci uno su due da lunetta. 72-75

8′ – Mobio da due. 71-75

7′ – Cucci due su due da libero. 71-73

6′ – Denegri da tre. 69-73

6′ – Caroti fa uno su due da libero. 69-70

5′ – Candussi riporta la parità. 69-69

5′ – Caroti da due. 67-69

5′ – Banks da due. 67-67

4′ – Mobio da due. 65-67

3′ – Aradori da due. 65-65

3′ – Denegri con una splendida tripla fa 63-65

2′ – Caroti di Cremona fa due su due da lunetta. 63-62

FINE TERZO QUARTO

9′ – Caroti e Pacher riportano sotto Cremona. 62-60

7′ – Cucci da due. 60-52 Bologna

7′- Fantinelli allunga Bologna. 58-52

6′ – Ancora Candussi. 56-52

6′ – Candussi da due. E’ sorpasso Bologna. 54-52

5′ – Aradori da tre. 52-52

5′ – Banks show. 49-50

4′ – Candussi da due. Bologna torna sotto. 47-50

3′ – Banks da tre. 45-48

3′ – Banks da due. 42-48

3′ – Pecchia da due. 40-48

3′ – Cucci e Banks riportano Bologna a contatto. 40-46

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Caroti d tre. Scappa Cremona. 36-43

8′ – Pecchia uno su due da libero. 36-40

8′ – Fantinelli da due. 36-39

8′ – Caroti due su due da libero. 34-39

8′ – Candussi da libero non sbaglia. 34-37

8′ – Alibegovic da due. 32-37

7′ – Fantinelli da due. 32-35

7′ – Banks due su due da lunetta. 30-35

6′ – Alibegovic da tre. 28-35 Cremona

6′ – Candussi da due per Bologna. 28-32

5′ – Pecchia due su due da libero. 26-32

5′ – Due doppie di Pacher. 26-30

4′ – Ancora Denegri da tre. 22-30 Cremona

4′ – Denegri da tre. 22-27

3′ – Pacher prima da due e poi tra porta avanti Cremona. E’ sorpasso. 22-24

2′ – Cucci da tre riporta avanti Bologna. 22-19

1′ – Caroti con due liberi pareggia la partita sul 19-19

Dopo un primo quarto equilibrato terminato sul punteggio di 17-17. Inizia il secondo quarto