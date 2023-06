Pisa, esonerato il tecnico D’Angelo: la nota della società

Dopo aver interrotto la collaborazione con il ds Claudio Chiellini, il Pisa ha reso noto di aver esonerato anche l’allenatore Luca D’Angelo e il suo staff. “Il presidente Giuseppe Corrado, a nome di tutta la società, tiene in particolar modo a sottolineare il cammino condiviso con Luca D’Angelo diventato con merito il secondo tecnico con più presenze nella storia del club ma soprattutto uomo di valore e di valori al quale tutta la società rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera” si legge in una nota.