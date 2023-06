Highlights e gol Gibilterra-Francia 0-3: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

Il video con gli highlights e i gol di Gibilterra-Francia 0-3, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Tutto facile per i Blues, che però non sfondano più di tanto contro una delle formazioni più deboli del panorama calcistico. A Faro il tris porta le firme del milanista Olivier Giroud, poi di Kylian Mbappe, infine di Mouelhi con uno sfortunato autogol. Tre traverse di testa e un palo per gli ospiti, anche un po’ sfortunati. In alto ecco le immagini salienti.