LIVE – Cremona-Virtus Bologna, Serie A1 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Cremona-Virtus Bologna, sfida valida come 6^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La squadra di coach Cavina ha iniziato bene il campionato, mettendo in mostra un atteggiamento propositivo che ha maturato finora due vittorie e anche la miglior media punti (91,8 a partita), favorita sicuramente dall’overtime contro Scafati. Di fronte, le Vu Nere che non solo hanno vinto tutte le prime cinque partite, ma ha anche impressionato con un ottimo avvio in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 5 novembre sul parquet del PalaRadi, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CREMONA-VIRTUS BOLOGNA

__________________________________________________