Highlights e gol Taranto-Juve Stabia 0-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Taranto-Juve Stabia, match terminato 0-2 e valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Primo tempo che si apre al 6′ con il gol di Candellone, che sfiora la palla in area di rigore e fa lo 0-1. Al 65′ rigore fischiato per la squadra di casa. Sul dischetto va Cianci che sbaglia e viene sostituito subito dopo. Sette minuti dopo arriva il raddoppio per la Juve Stabia. Piscopo si incunea in area e calcia: il primo tiro viene respinto da Vannucchi ma il successivo tap-in è quello vincente, 0-2.

GLI HIGHLIGHTS