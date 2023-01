LIVE – Brindisi-Reggio Emilia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brindisi-Reggio Emilia, sfida valida come diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Dopo aver incassato ben 225 punti in due partite contro Varese e Brescia, la formazione di coach Vitucci si è resa protagonista di una rimonta da antologia contro la Virtus Bologna, vincendo di un punto dopo un parziale da 31-10 nell’ultimo quarto. Da parte loro, Cinciarini e compagni vogliono proseguire l’operazione rimonta, dopo le vittorie contro Trento e Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 29 gennaio sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

