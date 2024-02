LIVE – Brescia-Reggio Emilia 86-63, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Brescia-Reggio Emilia, sfida valida come 20^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Partita di alto livello tra gli uomini di coach Magro, i quali, dopo due vittorie con oltre 100 punti segnati, puntano un altro successo per confermare la testa della classifica. Rendimento altalenante, invece, per gli ospiti, saldamente in top-5 nonostante il successo in trasferta manchi da due mesi. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 11 febbraio sul parquet del PalaLeonessa, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BRESCIA-REGGIO EMILIA 86-63

__________________________________________________

FINISCE QUI: BRESCIA BATTE REGGIO EMILIA 86-63!

39′ – Rosicchia un po’ di svantaggio Reggio, ma serve solo a rendere meno amaro una serata da incubo

36′ – Ruba e va a schiacciare Petrucelli, 84-49

33′ – Ancora Gabriel! Continua lo show del numero 1 bresciano: sesta tripla a bersaglio e 77-40

31′ – Ennesima tripla di Gabriel e Brescia doppia nuovamente Reggio Emilia: 72-36!

FINE TERZO QUARTO

29′ – Ancora Gabriel da tre, quarta tripla di serata per lui e 67-33

28′ – Terzo quarto a punteggio bassissimo, il che ovviamente va a favore di Brescia che sta controllando il vantaggio

28′ – Tripla di Gabriel per il 64-33

25′ – Fallo antisportivo su Christon, che dalla lunetta fa 61-31

21′ – La Germani riparte da dove aveva interrotto: tripla di Christon e 56-27

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Il primo tempo si chiude 53-27, Brescia straripante

20′ – Altra bomba di Akele, 53-25

19′ – Tripla di Akele e Brescia doppia Reggio, 50-25

18′ – Quinto assist di Christon per Bilan, che sale in doppia cifra e scrive 47-25

18′ – Seconda tripla di serata per Grant, 45-25

15′ – Rimbalzo offensivo e facile appoggio di Bilan, 41-18

13′ – Petrucelli pesca alla perfezione il taglio di Burnell sulla linea di fondo: schiacciata del 37-18 Brescia

11′ – Due triple di Gabriel dall’angolo per il 35-15, in mezzo una tripla di Grant dall’altra parte

11′ – Arresto e tiro a segno di Weber, 29-12

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Schiacciata al volo di Atkins direttamente dalla rimessa, ma è 29-10

8′ – Espulso per doppio tecnico l’allenatore della Reggiana Priftis. Petrucelli in lunetta realizza ed è 26-7

7′ – Tripla di Atkins, primo canestro dal campo di Reggio dopo quasi sette minuti di gioco, 22-5

7′ – Continua il primo quarto horror di Reggio Emilia, sotto 22-2

6′ – Schiacciata di Bilan per il 17-2

5′ – Inizio straordinario della capolista, mentre Reggio è in netta difficoltà e Priftis è costretto a chiamare time out

5′ – Altra tripla di Della Valle: 14-0 Brescia!

3′ – Della Valle ruba palla a Vitali e spara la bomba in contropiede per il 6-0

1′ – Primi tre per la Germani con la tripla dall’angolo di Akele

19.20 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match tra Brescia e Reggio Emilia di Serie A. I giocatori sono in campo per il riscaldamento, tra qualche minuto la palla a due!