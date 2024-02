Sci di fondo, Coppa del Mondo Canmore 2024: dominio norvegese nella mass start maschile, Pellegrino 13°

Solito dominio norvegese nella mass start maschile che ha chiuso la domenica di sci di fondo a Canmore. In Canada la volata al termine dei 20 chilometri è vinta da Paal Golberg, che riesce a prevalere sui connazionali Johannes Klaebo, Mattis Stenshagen e Harald Oestberg Amundsen. Quinta posizione per William Poromaa e settima per il britannico Musgrave, gli unici due non di nazionalità norvegese tra i primi 8. Buona prestazione di Federico Pellegrino, che è tredicesimo a poca distanza dai primi, solamente 9 secondi di ritardo. Più indietro gli altri azzurri. Francesco De Fabiani è 30°, Simone Daprà 32° ed Elia Barp 39°.