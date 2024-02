Genoa-Atalanta 1-4, Gasperini: “Vittoria importante su un campo difficile”

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha commentato, ai microfoni di Dazn, il successo per 4-1 in casa del Genoa: “Arriviamo da una bella striscia di risultati, serviranno le giuste motivazioni per raggiungere i nostri obiettivi. Una vittoria molto importante su un campo difficile. Merito al Genoa, che ha giocato con grande cuore e gamba. All’inizio del secondo tempo abbiamo accusato un po’ di fatica, però con i cambi siamo riusciti a risalire la corrente e avremmo anche potuto chiudere prima la partita. De Keteleare ha fatto cose incredibili – continua – e può crescere ancora. Il ragazzo ha grandi qualità. Anche il gol di Koopmeiners è stato importantissimo, da lì in poi abbiamo avuto molti spazi in più e ci ha dato certamente una svolta. El Bilal Touré era fermo praticamente da metà marzo, siamo felici che abbia ritrovato il sorriso nonostante una gara non facile per lui. È un calciatore che fa della velocità il suo punto forte, anche se oggi non ha avuto tanti spazi per poterla esprimere. Adesso ci aspetta un calendario duro, veniamo da una bella striscia di risultati e recupereremo tanti giocatori importanti. Abbiamo forti motivazioni e pensando una partita per volta arriveremo con lo spirito giusto a conquistare i nostri obiettivi”.