LIVE – Belgio-Italia 72-64, Europei 2023 basket femminile: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Belgio-Italia, sfida valida per la terza e ultima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Si decide tutto nell’ultimo turno della fase a gironi: le Azzurre di coach Lardo si sono riscattate dopo la sconfitta all’esordio contro la Repubblica Ceca, battendo in maniera convincente le padrone di casa di Israele. Almeno il terzo posto, che vorrebbe dire spareggio per qualificarsi ai quarti di finale, sembra alla portata, ma è chiaro che una vittoria scaccerebbe qualsiasi dubbio; ma contro il Belgio, che ha stravinto le prime due partite, serve quasi un’impresa. La palla a due è fissata alle ore 14:15 di domenica 18 giugno sul parquet della Tel Aviv Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

IL REGOLAMENTO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

BELGIO-ITALIA

___________________________________________________

FINE QUARTO QUARTO

38′ – Belgio sopra di 3 a 2 minuti dalla fine, 66-63.

34′ – Torna avanti il Belgio, 61-60.

31′ – Vantaggio Italia, 54-56.

FINE TERZO QUARTO

28′ – Si lotta punto a punto, 51-49.

23′ – Ottimo inizio dell’Italia, 43-43.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Si avvicinano le azzurre, 39-34.

15′ – Allunga il Belgio, 38-28.

13′ – Massimo vantaggio Belgio, 30-24.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Belgio in vantaggio, 22-20.

5′ – Punteggio in parità, 11-11.

3′ – Parziale a favore del Belgio, 9-7.

2′ – Buon inizio dell’Italia, 3-7.

1′ – Si parte.

14:15 – A breve si parte.