Giochi Europei Cracovia 2023, MTB e BMX: Braidot tra i più attesi

di Mattia Zucchiatti 33

Grande attesa per le gare di Mountain Bike Cross Country e BMX Freestyle Park ai Giochi Europei di Cracovia 2023, al via da mercoledì 21 giugno. Le prove di BMX Freestyle Park avranno luogo il 21 e 22 giugno nel nuovissimo skatepark di Krzeszowice, e vedranno in gara tra gli altri il britannico Declan Brooks, insieme ai primi tre classificati del Campionato Europeo 2022: Anthony Jeanjean (Francia), Kieran Reilly (Gran Bretagna) e il croato Marin Rantes. Tra le donne attesa per vedere all’opera Iveta Miculycova (Repubblica Ceca), la tedesca Kim Lea Muller e la francese Laury Perez. Le gare di MTB Cross Country si terranno all’Hill Park di Krynica-Zdroj il 25 giugno. Tra le donne occhi puntati in particolare sulla campionessa europea uscente, la francese Loana Lecomte, che dovrà vedersela con le prime tre classificate dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, le svizzere Jolanda Neff, Sina Frei e Linda Indergand. Tra gli attesi protagonisti della gara maschile ci sono il danese Sebastian Fini, Ondrej Cink (Repubblica Ceca), lo spagnolo David Valero, l’italiano Luca Braidot, oltre all’ex campione europeo Lars Foster.