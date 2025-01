Il risultato in diretta live di Amburgo-Venezia, sfida valida come 14^ giornata dell’Eurocup 2024/2025 di basket. Momento di forma importante per gli uomini di coach Spahija, che negli ultimi due appuntamenti hanno dato una grande scossa alla proprio classifica, portandosi tra le migliori sei del Gruppo B. In particolare, dopo aver vinto di misura il fondamentale scontro diretto in trasferta sul campo del Bourg-en-Bresse, i lagunari sono stati capaci di centrare una vittoria di prestigio contro la corazzata Valencia, costringendo gli spagnoli a quella che è stata solamente la seconda sconfitta nel torneo. Inoltre, anche in campionato Venezia ha ottenuto risultati positivi, di recente, battendo le due “neopromosse terribili” Trieste e Trapani.

Insomma, le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto per la Reyer, ma è proprio in questi momenti che serve ancora maggiore concentrazione per non incappare in stop pesanti da digerire. Ecco, quindi, che la sfida contro i tedeschi ultimi nel girone rappresenta un’occasione ghiottissima, ma anche una sfida insidiosa da non sottovalutare assolutamente. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di mercoledì 8 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

AMBURGO-VENEZIA