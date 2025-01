La Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino si prepara ad affrontare un periodo all’insegna delle gare di velocità prima sulle nevi austriache di Sankt Anton am Arlberg e poi sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, in quello che sarà un test event delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In mezzo però torna lo slalom, con il night event di Flachau in programma martedì 14 gennaio (prima manche alle ore 17.45 e seconda dalle ore 20.45).

A questo proposito, il quartetto di slalomiste azzurre formato da Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb si riunirà a partire da domani, giovedì 9 e fino a domenica 12 gennaio, sulle nevi friulane del Monte Zoncolan, in provincia di Udine. Le quattro atlete del gruppo Coppa del Mondo sono state convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per una quattro giorni di allenamenti in preparazione dello slalom di Flachau, sulla pista intitolata a Hermann Maier.

Gli ultimi risultati in slalom delle azzurre

Le slalomiste azzurre sono chiamate a riscattare la brutta prestazione di squadra di Kranjska Gora. Sul ghiaccio della Podkoren infatti è arrivato soltanto un 24esimo posto per Martina Peterlini, che ha perso ben undici posizioni dopo la buona 13esima piazza dopo la prima manche. Al traguardo la classe ’97 non è riuscita a spiegare il ritardo accumulato, consapevole però di dover spingere di più nei prossimi appuntamenti. Peterlini è stata comunque la migliore delle italiane, dal momento che le altre atlete impegnate (Lucrezia Lorenzi, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Giorgia Collomb e Marta Rossetti) non si sono qualificate per la seconda manche.

Anche nel precedente appuntamento di Semmering, l’ultimo del 2024, le cose sono andate allo stesso modo. La prima manche mise infatti fuori causa Collomb, Della Mea, Rossetti, Lorenzi e Tschurtschenthaler, con Peterlini nuovamente unica rappresentante tra le prime trenta. L’azzurra è stata però vittima di una caduta nella seconda manche, cosa che non le ha permesso dunque di portare a casa punti.

Le passate edizioni dello slalom a Flachau

Sicuramente sulla pista intitolata al padrone di casa Hermann Maier (fuoriclasse austriaco cresciuto proprio a Flachau, dove i genitori gestivano una scuola di sci) non ci saranno le due vincitori delle passate sei edizioni dello slalom. Mikaela Shiffrin (vincitrice nel 2018, 2021 e 2024) e Petra Vlhova (2019, 2020 e 2023) sono infatti alle prese con i rispettivi infortuni, e sembrano ancora lontane dal rientro alle gare. Lo scorso anno, alle spalle della statunitense e della slovacca, salì sul podio Sara Hector, in forma nell’ultimo periodo e che può puntare nuovamente ad un posto tra le prime tre.

Negli ultimi due slalom disputati il successo è andato a Zrinka Ljutic, che si sta proponendo come potenziale dominatrice delle prossime stagioni tra i pali stretti. La classe 2004 croata guida anche la classifica generale di Coppa del Mondo, e a Flachau può sognare uno storico tris da grande favorita, ma dovrà fare attenzione al lotto di pretendenti al podio, tra cui spicca Wendy Holdener. La svizzera, reduce dal secondo posto di Kranjska Gora, è già salita sul podio due volte a Flachau (fu terza nel 2017 e 2021) e nelle ultime settimane sembra in grande ripresa. Attenzione anche a Lena Duerr (terza nel 2023) e Katharina Liensberger (seconda nel 2021 e terza nel 2019).