Reduce dalla vittoria nel campionato di A1 sul campo del Bisonte Firenze, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha trionfato anche a Lisbona in un’insidiosa trasferta dei quarti di finale di Challenge Cup. Contro l’insidioso Benfica, la formazione di coach Giulio Cesare Bregoli ha dovuto rincorrere dopo aver perso il primo set, poi però i giri del motore si sono settati sulla giusta frequenza e le piemontesi hanno chiuso il primo dei due atti che valgono la semifinale della competizione meno prestigiosa a livello europeo con un successo per 3-1 che di sicuro è un ottimo viatico in vista del ritorno, in programma mercoledì 22 gennaio al Pala Gianni Asti di Torino. 20-25, 25-14, 25-20, 25-19 i parziali in favore delle ospiti, ora favoritissime per l’approdo in semifinale. Chi fra Chieri e Benfica passerà il turno affronterà in semifinale le greche dell’Olympiacos o le turche del Galatasaray. Da ricordare che in caso di ko per 3-0 o 3-1 per Chieri al ritorno, da regolamento, verrà disputato il golden set di spareggio.

Si trattava di un incontro totalmente inedito per le piemontesi, contro la polisportiva lusitana famosa per il club di calcio, ma che ha vinto tanto anche a livello di pallavolo, con nove scudetti e tre coppe nazionali conquistate. Prime in classifica con un discreto margine sul Porto, nel percorso di coppa le portoghesi avevano eliminato l’Aek Atene e il Thetis, due formazioni entrambe greche, con quattro successi su quattro in questa fase a eliminazione diretta.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel palazzetto di Lisbona è però la squadra di casa a partire col piede sull’acceleratore. Dopo un inizio punto a punto, infatti, il Benfica allunga con un break travolgente fino al 12-8, e riesce a mantenere un margine rassicurante, con l’unica fase favorevole a Chieri nel cuore del parziale, quando le piemontesi si riportano a -1 sul 15-14. Da lì in avanti, non riesce ad arrivare mai il nuovo aggancio e ben presto le portoghesi chiudono il primo set sul 25-20.

Nessun problema però per Chieri, che torna ben presto a essere la squadra vista al Pala Wanny nella prima uscita dell’anno solare. Nel secondo set, infatti, la squadra di coach Bregoli scappa subito e a neanche metà set è già di cinque-sei lunghezze il margine. Con il 10-20 Chieri doppia addirittura le rivali, e il pubblico comincia a manifestare un po’ di sfiducia. Il 14-25 con cui si chiude il set è perentorio e dà il là alla definitiva rimonta.

Il terzo set è però molto equilibrato, seppur fino a metà. Dopo il punto del 14-14 Chieri dà la spallata al parziale e all’intero match, e con qualcosa come otto punti in fila mette in ginocchio Lisbona. Un lieve quanto ininfluente rilassamento nel finale di set costa il 20-25, ma lo strapotere delle piemontesi nei confronti delle rivali emerge sempre di più.

Nel quarto set Chieri parte forte sull’acceleratore e con il punto messo a terra che vale il 7-10 non scenderà mai sotto le due lunghezze di margine, allungando invece poi nel finale quando ormai Lisbona si era resa conto di non avere possibilità: 19-25 e match portato a casa, con lo spavento iniziale, in modo alla fine decisamente comodo. E di conseguenza, la semifinale è ormai a un passo e fra due settimane si deciderà tutto.

Protagoniste della vittoria della Reale Mutua Anne Buijs con i suoi 19 punti e Loveth Omoruyi che ne ha messi a referto 15, dimostrando di trovarsi in un grande stato di forma. Subentrata in corso nelle rotazioni Anna Gray non ha deluso le aspettative con nove punti, alcuni di questi nelle fasi decisive dell’incontro.