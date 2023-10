LIVE – ALBA Berlino-Olimpia Milano 85-82, Eurolega 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di ALBA Berlino-Olimpia Milano, sfida valida come 5^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Trasferta importante per gli uomini di coach Messina, alla ricerca di punti pesanti dopo aver ottenuto la prima vittoria la scorsa settimana, contro l’Olympiacos. Di fronte, una squadra, quella tedesca, che ha perso tutti i primi tre match fin qui giocati nella competizione. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 26 ottobre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

ALBA BERLINO-OLIMPIA MILANO 85-82

FINISCE COSI’

10′ – Time out Milano

10′ – Tiri liberi Alba, 85-82

10′ – Timeout Milano

10′ – Sorpasso Alba Berlino, 84-82

9′ – Tiri liberi per l’Alba, 82-82

9′ – A -1 l’Alba Berlino, 81-82

8′ – Tiri liberi dell’Alba, 79-82

8′ – Tripla tedesca, seguita da due punti milanesi, 78-82

8′ – Tiri liberi di Berlino, 75-80

7′ – Tre liberi per l’Olimpia, 73-80

7′ – Tripla dell’Olimpia, seguita da una tripla avversaria, 73-77

6′ – Tiri liberi dell’Alba, 70-74

6′ – Tiro da due e tiri liberi per i berlinesi, 68-74

5′ – Tripla di Shields, 66-74

5′ – Alba torna in partita, 66-71

4′ – Quattro punti per l’Alba, 63-71

3′ – Tripla di Mirotic, 59-71

3′ – Due punti Milano, 59-69

2′ – Due punti per l’Alba e tripla milanese, 59-67

1′ – Tripla di Shields, 57-64

FINE TERZO QUARTO

10′ – Due punti per Berlino e tre per Milano, 57-61

10′ – Due punti per l’Olimpia, 55-59

10′ – Time out tedesco

9′ – Recupera l’Alba, 55-57

8′ – Tripla dell’Alba e due punti per l’Olimpia, 51-57

7′ – Tripla dell’Alba, 48-55

6′ – Il punteggio torna sul -10 per l’Alba, 45-55

6′ – Timeout per l’Olimpia

6′ – Tripla di Mirotic, 43-55

5′ – Tripla di Brown, 43-52

5′ – Altra tripla per l’Olimpia, 40-52

4′ – Mirotic a canestro per altri due punti, 40-49

3′ – Tripla tedesca, 40-47

3′ – Pengos porta Milano sul +1, 37-47

2′ – +5 di Milano, 35-42

1′ – Mirotic a canestro con una tripla, 35-40

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Due punti per Milano ma Alba segna un tripla, 35-37

9′ – Tiro da due per Berlino, 32-35

8′ – Allunga Milano, 30-35

8′ – Tiri liberi per l’Alba Berlino, 30-33

8′ – Tripla per Milano e due punti per Berlino, 28-33

7′ – Shields in tripla, 26-30

6′ – Tiri liberi per l’Alba, 26-27

6′ – Ancora tiro da due, 24-27

6′ – Altri due punti dell’Olimpia, 24-25

5′ – Time out per i milanesi

5′ – Tripla dell’Alba, che sorpassa 24-23

5′ – Tiri liberi per l’Alba, 21-23

5′ – Di nuovo Thomas, 20-23

4′ – Tripla di Tonut, 17-23

4′ – Tripla di Thomas, 17-20

2′ – Due tiri liberi per i berlinesi, 14-20

1′ – Problema al cronometro, gioco fermo

1′ – Si riparte con un tiro da due dell’Olimpia, 12-20

FINE PRIMO QUARTO

10′ – +6 per l’Olimpia, 12-18

10′ – Altri due punti per gli italiani, 12-16

9′ – Vantaggio Milano, 12-14!

8′ – Nuovo vantaggio Alba, ma Olimpia pareggia 12-12

7′ – La pareggia Mirotic, 10-10

6′ – Altri due punti per l’Olimpia ora a -3. 10-7

6′ – Due punti per Milano, 10-5

5′ – Time out per l’Olimpia

5′ – Altra tripla di Brown, 10-3

4′ – Altri due punti per i padroni di casa, 7-3

4′ – Primi tre punti per l’Olimpia, 5-3

3′ – Tripla di Brown, 5-0

2′ – La difesa dell’Alba mette pressione, Olimpia ancora a zero

2′ – Diverse palle perse da Milano

1′ – Primi due punti per il Berlino, 2-0

1′ – Palla a due vinta dalla squadra di casa

20.01 – Si comincia!

19.55 – Pochi minuti all’inizio del match!

