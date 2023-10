Atalanta, Muriel: “Dobbiamo rimproverarci, ci lascia l’amaro in bocca”

Le parole di Muriel dopo il pareggio tra Atalanta e Sturm Graz in Europa League: “Eravamo avanti e con un uomo in più, dobbiamo rimproverarci quello. Avevamo fatto una grande partita, vanno via questi due punti che ci avrebbero dato una bella posizione in classifica. Sicuramente è un’occasione sprecata, lascia l’amaro in bocca. Io vicino all’addio in estate? Non penso di esserci andato così vicino, ho parlato subito col mister, non mi sono mai sentito lontano da Bergamo. So che devo lavorare tanto e di più, quest’anno sono partito con un’altra forza, sono ancora giovanissimo, io mi sento ancora molto giovane e con tanta voglia. Ho detto a mia moglie, abbi pazienza perché ho voglia di giocare fino a 50 anni (ride, ndr)”.