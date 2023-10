Fiorentina-Cukaricki, espulso Subotic: entrata a gamba tesa su Beltran

Resta in dieci uomini il Cukaricki al Filippo Franchi di Firenze. E’ il trentaseiesimo minuto quando Luka Subotic effettua un’entrata pericolosa su Beltran, il direttore di gara prima ammonisce il difensore centrale, successivamente viene richiamato al Var per revisionare il fallo. Ecco che cambia il colore del cartellino, entrata tesa sulla gamba dell’avversario, ospiti che restano in inferiorità numerica.