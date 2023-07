LIVE – Italia-Usa 8-7: quarti Mondiali Fukuoka 2023 pallanuoto femminile in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Usa, partita valevole per i quarti di finale di pallanuoto femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo aver superato agilmente la Nuova Zelanda nel primo turno ad eliminazione diretta, tornano in acqua per cercare l’impresa. Il Setterosa dovrà infatti vedersela con la formazione a stelle e strisce, campionessa del mondo in carica, reduce da un turno di riposo in quando vincitrice del girone A. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di lunedì 24 luglio al Marine Messe Fukuoka Hall B di Fukuoka, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Usa di pallanuoto femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – USA 8-7

__________________________________________________________

IMPRESA SETTEROSA! ITALIA IN SEMIFINALE

32′ – Time out Silipo. Pochi secondi per le speranze

32′ – Raney accorcia le distanze: 8-7

29′ – ITALIA A +2! TABANI! 8-6

29′ – BANCHELLI! Altra risposta su Musselman

29′ – Il var dice no sulla parata di Banchelli: la palla non è entrata, ennesimo miracolo del portiere

26′ – PICOZZI! Pallanuoto splendido per il vantaggio del Setterosa

FINE TERZO QUARTO. 6-6

24′ – Musselman realizza il rigore del pari: 6-6

22′ – Giustini riporta le azzurre in vantaggio: 6-5

21′ – Giustini firma la parità: 5-5

19′ – Steffens trascina gli Usa: antaggio Usa 4-5

INTERVALLO SUL 4-4

15′ – Altro rigore per fallo di Giustini. Stavolta Steffens non sbaglia: 4-4

14′ – Banchelli ancora super! Parato il rigore

12′ – Banchelli! Grande parata sull’ingresso dell’americana Musselman a tu per tu col portiere

10′ – Steffens accorcia le distanze: 4-3

9′ – BIANCONI! Diagonale sul palo corto, l’Italia sfrutta la superiorità e prova a mettere la freccia: 4-2

FINE PRIMO QUARTO. AZZURRE AVANTI 3-2

7′ – L’ITALIA! Sfruttata la prima superiorità, Marletta non perdona: 3-2

5′ – Bel palleggio delle azzurre concluso dallo splendido gol di Giustini: 2-2

5′ – Il var conferma il gol di Maggie Steffens: c’è il 2-1 delle americane

2′ – Risposta azzurra con Bianconi: 1-1

1′ – Azzurre un po’ statiche nella prima inferiorità. Musselman le punisce: 1-0

1′ – Si parte

08:00 – Benvenuti! A breve il via. Seguiamola insieme