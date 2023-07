Italia-Argentina, programma e telecronisti Rai Mondiali femminili 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali femminili 2023 di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini sfidano l’Albiceleste in questa prima giornata della fase a gironi. Esordio difficile per le nostre, desiderose però di far bene allo stadio di Auckland, dove l’appuntamento è fissato alle ore 8 italiane di lunedì 24 luglio. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Italia-Argentina sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Tiziana Alla e Carolina Morace.