Brasile-Panama in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

di Valerio Carriero 1

Ecco le informazioni per seguire Brasile-Panama, sfida valevole per la prima fase dei Mondiali femminili 2023. Al Coopers Stadium (Adelaide, Australia) esordio per le verdeoro nel gruppo F in programma lunedì 24 luglio. Calcio d’inizio alle 13 (ora italiana), sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.