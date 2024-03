ESCLUSIVA – Zaynab Dosso: “Ho tre obiettivi per il 2024. Il primo? Voglio 2 medaglie all’Europeo di Roma”

Fresca di medaglia di bronzo al Mondiale indoor di Glasgow, Zaynab Dosso è già tornata al lavoro e pensa alla stagione outdoor. Intervistata da Sportface in occasione della 12° edizione degli Italian Sportrait Awards, evento andato in scena allo Spazio Rossellini di Roma, la velocista azzurra ha parlato di ciò che i prossimi mesi le riservano: “Le emozioni di Glasgow sono lucide e ci ho messo una settimana a realizzare ciò che accaduto. Già tra un mese però dovrò tornare a gareggiare quindi non potevo andare in vacanza e ho ripreso subito ad allenarmi seppur con carichi più leggeri. Il Mondiale di staffetta sarà il primo appuntamento insieme alle ragazze della 4×100 e poi outdoor inizierò correndo i 200m, distanza in cui non gareggio da qualche anno“.

Sui 60 metri Dosso ha vissuto un mese perfetto, prima con il record italiano di 7.02 firmato a Torun (Polonia) e poi il bronzo del Mondiale di Glasgow alle spalle di Julien Alfred e Ewa Swoboda. Sognare si può ed è ciò che vuole fare la ventiquattrenne originaria della Costa d’Avorio, pronta a ripetersi sui 100 metri: “Nell’ultimo mese ho maturato la consapevolezza di potermela giocare con le migliori e per questo in Scozia sono andata con l’obiettivo del podio. Sono molto curiosa di vedere come inizierò la stagione sui 100 metri dato che ho migliorato il mio lanciato, per me un punto debole in passato. Non vedo l’ora di applicare ciò che ho imparato su questi 40 metri in più e scoprire cosa potrò fare. Obiettivi del 2024? Ne ho tre. L’Europeo di Roma dove vorrei vincere 2 medaglie, l’Olimpiade di Parigi dove sogno la finale e poi le gare con la staffetta dove voglio togliermi delle soddisfazioni”. Interrogata su cosa significherebbe arrivare tra le prime otto ai Giochi di Parigi, Dosso non ha dubbi: “Un’italiana in finale nei 100 metri all’Olimpiade significherebbe fare un pezzo di storia della nostra atletica ed è ciò che ci meritiamo“.