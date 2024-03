Per chi non ha seguito, durante la notte, l’impresa di Nardi contro Djokovic ci sarà la possibilità di rivedere il match tra il classe 2003 di Pesaro e il serbo numero uno del mondo. La partita, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, sarà trasmessa in replica sul canale Sky Sport Tennis, 203, alle 12.00 e alle 16.30. Per quanto riguarda lo streaming, gli utenti Sky potranno utilizzare l’app mobile e pc Sky go per rivedere la partita.