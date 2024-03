Lazio-Udinese, arrestato ultras 30enne: era in possesso di un bisturi chirurgico

Un arresto è scattato nel post gara di Lazio-Udinese, match della ventottesima giornata di Serie A. Gli agenti della Polizia di Stato durante il deflusso dallo stadio Olimpico, in viale Angelico, angolo con via Durazzo, hanno sorpreso un gruppo di tifosi con il viso coperto e armati di bastoni. Alla vista dei poliziotti gli ultras si sono dati alla fuga, in direzione via Turba, lanciando bottiglie. Ma uno di loro, un 30enne romano, è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di un bisturi chirurgico ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale oltre che per possesso ingiustificato di arma da taglio. Il gip ha convalidato il provvedimento per il 30enne, raggiunto in passato da un provvedimento Daspo di 2 anni, emesso dal questore di La Spezia.