Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Odermatt si prende l’oro in discesa, settimo Schieder

Marco Odermatt domina la discesa libera maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino e conquista una meritata medaglia d’oro. Gara perfetta da parte dell’elvetico, che non commette sbavature e fa segnare il miglior crono quasi a tutti gli intermedi. Odermatt non lascia scampo agli avversari e, grazie a una prova di forza notevole, si garantisce il gradino più alto del podio. Battuto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, favorito alla vigilia ma costretto ad accontentarsi di un altro argento dopo quello in super-G. Completa il podio il canadese Cameron Alexander, che regala un altra medaglia al suo paese dopo la vittoria di Crawford in super-G. Proprio James Crawford, terzo per molto tempo, viene scalzato dal connazionale e chiude quinto. Tra i due s’infila l’austriaco Marco Schwarz, che assapora il podio ma lo manca per soli quattro centesimi, concludendo quarto.

Il miglior azzurro è Florian Schieder, che disputa un’ottima gara, purtroppo caratterizzata da un errore negli ultimi settori, e centra il settimo tempo, alle spalle del francese Muzaton. Ottava piazza invece per Dominik Paris, anche lui poco distante dal podio e bravo a chiudere tra i primi 10. Giornata positiva anche per Matteo Marsaglia, che taglia il traguardo a un secondo e mezzo dalla vetta e chiude 15°. Più indietro invece Mattia Casse, l’italiano più in difficoltà quest’oggi, che non brilla e conclude al 20° posto.

Odermatt (SUI) 1:47.05 Kilde (NOR) +0.48 Alexander (CAN) +0.89 Schwarz (AUT) +0.93 Crawford (CAN) +1.01 Muzaton (FRA) +1.08 Schieder (ITA) +1.09 Paris (ITA)/Hrobat (SLO) +1.13 Dressen (GER) +1.15

15. Marsaglia (ITA) +1.53

20. Paris (ITA) +1.83