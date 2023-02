Southampton, esonerato il tecnico Jones: fatale la sconfitta contro i Wolves

Nathan Jones non è più il tecnico del Southampton. Subentrato sulla panchina dei Saints a Ralph Hasenhuttl tre mesi fa, è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga contro i Wolves, la settima della sua gestione. Per il Southampton, ultimo in classifica, si è trattato del 15° ko in 22 giornate. Con lo spettro retrocessione ormai più vivo che mai, la società decide di cambiare ancora e si affida temporaneamente a Ruben Selles, nominato allenatore ad interim.