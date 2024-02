Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 febbraio: eguaglia il best ranking Paolini al numero 24

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 12 febbraio 2024. Invariate le prime 10 posizioni, con Rybakina che grazie al titolo vinto ad Abu Dhabi guadagna una posizione e sale al quarto posto a scapito dell’infortunata Pegula. Per quanto riguarda il tennis azzurro, Jasmine Paolini avanza di una posizione ed eguaglia così il suo best ranking al numero 24. Stesso percorso per Elisabetta Cocciaretto, attualmente 55esima. Perdono posizioni invece Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, rispettivamente numero 56 e 73. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 5 febbraio

Iga Swiatek (Pol) 9.770 (-) Aryna Sabalenka (Blr) 8905 (-) Coco Gauff (Usa) 7.200 (-) Elena Rybakina (Kaz) 6.088 (+1) Jessica Pegula (Usa) 5.705 (-1) Ons Jabeur (Tun) 4.183 (-) Qinwen Zheng (Chn) 3.766 (-) Marketa Vondrousova (Cze) 3.763 (-) Maria Sakkari (Gre) 3.630 (-) Karolina Muchova (Cze) 3.520 (-)