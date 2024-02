Alonso: “Posso correre fino a 50 anni, ma non resto in Formula 1 solo per divertirmi”

A poche settimane dall’inizio di una nuova stagione di Formula 1, Fernando Alonso ha parlato alla stampa, facendo chiarezza sul suo futuro: “Al momento penso solo a fare bene con l’Aston Martin in questo Mondiale. Ho fiducia nel progetto e questa sarà la priorità. Detto questo, sono consapevole di essere in una posizione unica visto che sulla griglia ci sono solo tre campioni del mondo e l’unico senza una macchina per il 2025 sono io. Stiamo lavorando per trovare un accordo con l’Aston Martin, ma se non dovessimo riuscirci diventerei appetibile per gli altri team. Vedremo quali saranno le opzioni, ma non sono il tipo di pilota che resta in Formula 1 solo per divertimento. Con la Mercedes non c’è stato nessun contatto“.

Lo spagnolo ha poi parlato del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: “Ammetto che non me l’aspettavo. Lewis sembrava molto legato alla Mercedes, anche se la Ferrari è una squadra speciale“. Infine, Alonso ha ammesso di non pensare al ritiro: “Un paio di anni fa avrei detto che all’età di 41-42 anni avrei smesso, invece mi sono reso conto di essere ancora motivato e che le mie prestazioni sono buone. Anche nei test fisici ho superato le mie aspettative, quindi se le cose dovessero continuare così potrei correre fino a 48-49 anni, magari anche fino a 50“.