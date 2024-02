Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 febbraio: Sinner saldo al quarto posto, Darderi balza al numero 76

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 febbraio 2024. Resta invariata la top 10, con Novak Djokovic che continua a guardare tutti dall’alto, con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev alle sue spalle. Jannik Sinner perde i 250 punti della vittoria dell’anno scorso a Montpellier, ma rimane comunque saldo al quarto posto, a poco meno di 700 lunghezze da Medvedev terzo e con un margine di oltre 3mila punti su Rublev quinto. Per il tennis azzurro è un periodo molto favorevole, e dopo il best ranking di Flavio Cobolli della scorsa settimana, fa capolino in top100 per la prima volta anche Luciano Darderi. L’italo argentino trova la settimana perfetta e con un exploit da capogiro vince il suo primo titolo Atp a Cordoba e si issa in 76esima posizione. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

Novak Djokovic (Srb) 9.855 (-) Carlos Alcaraz (Esp) 9.255 (-) Daniil Medvedev (Rus) 8.765 (-) Jannik Sinner (Ita) 8.070 (-) Andrey Rublev (Rus) 5.050 (-) Alexander Zverev (Ger) 5.030 (-) Holger Rune (Den) 3.695 (-) Hubert Hurkacz (Pol) 3.595 (-) Taylor Fritz (Usa) 3.150 (-) Stefanos Tsitsipas (Gre) 3.025 (-)