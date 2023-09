Preolimpico volley femminile 2023: l’Italia parte bene, travolta 3-0 la Corea del Sud

Buona la prima per l’Italia di Mazzanti, che debutta con un netto successo ai danni della Corea del Sud nel torneo preolimpico di volley femminile 2023, che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Dopo il quarto posto agli Europei, le azzurre sono tornate in campo per provare a centrare un grande obiettivo come la qualificazione ai prossimi Giochi e non potevano sperare in una partenza migliore. 3-0 (25-11, 25-20, 25-17) il punteggio in favore di Sylla e compagne, brave a rispettare il pronostico della vigilia ed iniziare con il piede giusto il torneo nonostante non fosse scontato superare la compagine coreana. All’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, invece, non c’è stata storia e le ragazze di Mazzanti hanno trionfato nettamente. L’Italia tornerà in campo domani, domenica 17 settembre (sempre alle 20.45) per sfidare la Slovenia.

CRONACA – Partenza fantastica dell’Italia, che dilaga fin da subito e non lascia scampo alle rivali. Il ct della Corea del Sud prova ad affidarsi ad un paio di time out per interrompere il ritmo delle azzurre, ma c’è poco da fare. Nel segno di Antropova e Danesi, l’Italia domina il parziale per 25-11 e mette la sfida in discesa. Nel secondo parziale c’è più equilibrio, ma poco importa per l’Italia, costantemente al comando e mai davvero in difficoltà. Le sudcoreane provano a scuotersi e, non avendo di fatto nulla da perdere, giocano con più coraggio correndo più rischi. La squadra di Mazzanti però ribadisce la propria superiorità e prevale per 25-20. Infine, a senso unico anche la terza frazione, in cui l’Italia scappa via fin da subito e si limita ad amministrare il vantaggio. Le rivali tentano la rimonta e riescono quantomeno a rendere il passivo meno pesante. Ciò che conta, tuttavia, è il 25-17 in favore delle azzurre, che possono festeggiare la prima vittoria.