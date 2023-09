Coppa Davis 2023: il Canada batte il Cile e vince il girone, sorride l’Italia

Nell’ultimo incontro dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, una delle quattro sedi della fase a gironi della Coppa Davis 2023, il Canada ha battuto il Cile per 2-1 e completato la settimana perfetta, vincendo il girone. Sul veloce indoor a Bologna, la formazione capitanata da Frank Dancevic ha portato a casa anche la terza sfida (dopo aver battuto Italia e Svezia) ed ha concluso il gruppo a punteggio pieno, consolidando la propria qualificazione alla Final 8 di Malaga. Un risultato che rischia di condannare il Cile e che contestualmente strizza l’occhio all’Italia, artefice del proprio destino contro la Svezia (LE COMBINAZIONI).

IL RACCONTO – A rompere il ghiaccio è stato Alexis Galarneau, bravissimo a portare a casa un match tutt’altro che scontato contro Alejandro Tabilo (preferito a Garin). 6-3 7-6 il punteggio in favore del canadese, che ha continuato a giocare alla grande ed ha avuto la meglio dopo 1h48′. Non è riuscito a emularlo il giovane Gabriel Diallo, il quale ci ha provato dall’inizio alla fine ma si è dovuto arrendere per 6-4 6-4 al più quotato Nicolas Jarry. A decretare la formazione vincitrice del confronto è stato dunque il doppio, in cui entrambi gli allenatori si sono affidati alle coppie già schierate in precedenza nell’arco della settimana. Ad imporsi, ancora una volta, sono stati i canadesi Galarneau/Pospisil, che grazie al successo per 6-3 7-6 ai danni di Barrios Vera/Tabilo hanno completato l’en plein. Dolorosa sconfitta invece per il Cile, ancora scosso dai 4 match point sprecati da Jarry (contro Sonego) e incapace di evitare la sconfitta contro i canadesi.

