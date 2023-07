Pallanuoto, SuperFinal World Cup maschile 2023: Italia ko in finale, la Spagna vince 10-4

Finale amara per il Settebello nell’atto conclusivo delle SuperFinal World Cup 2023 di pallanuoto maschile. L’Italia infatti è stata sconfitta 10-4 dalla Spagna a Los Angeles, al termine di un match senza storia fin dai primi minuti. Non certo la miglior prestazione per gli Azzurri del ct Sandro Campagna, che comunque con il raggiungimento della finale hanno centrato l’obiettivo della qualificazione al Mondiale 2024 in programma a Doha nel periodo invernale. La preparazione invece adesso si sposterà sulla rassegna iridata 2023 di Fukuoka.

La cronaca – La partita è stata segnata subito nel primo quarto, con l’Italia che una volta passata in vantaggio con Bruni in apertura ha subito un pesante parziale da 5-0 da parte degli iberici. Scatenati Granados Ortega e Perrones Rocha, rispettivamente autori di quattro e tre reti a fine partita. Gli Azzurri nel secondo quarto hanno provato a reagire con Di Somma e Di Fulvio, ma gli spagnoli hanno risposto colpo su colpo portandosi sul 7-3 a metà gara. Nel terzo quarto il colpo di grazia, con la Spagna che ha risposto alla rete iniziale di Presciutti con altri tre gol che hanno fissato il punteggio finale di 10-4.

A fine partita il commento del ct Campagna è stato piuttosto laconico: “Non abbiamo giocato una grande finale, a differenza dei nostri avversari. Ci hanno messo sotto da subito, è stato piuttosto surreale – racconta il commissario tecnico del Settebello – Sono comunque sconfitte che aiutano a migliorare, c’è ancora margine prima del Mondiale di Fukuoka. Analizzeremo quanto è successo, ci sono cose da migliorare soprattutto a livello tattico.”