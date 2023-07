Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 luglio 2023, Swiatek ancora numero uno. Balzo in avanti per Bronzetti e Giorgi

Il ranking Wta aggiornato a lunedì 3 luglio non porta particolari cambiamenti nelle prime posizioni, visto che l’unica variazione in top-10 è l’ingresso di Daria Kasatkina che guadagna un posto scavalcando Krejcikova. Per il resto Iga Swiatek è ancora saldamente la numero uno del mondo alla vigilia del torneo di Wimbledon, con margine su Aryna Sabalenka e soprattutto sul resto della concorrenza visto che la terza classificata, Elena Rybakina, paga quasi quattromila punti alla polacca.

Per quanto riguarda le italiane, arrivano buone notizie da Lucia Bronzetti che con la finale di Bad Homburg fa un balzo di 18 posizioni e firma il suo nuovo best ranking al numero 47. Subito alle sue spalle Camila Giorgi, che a sua volta recupera 19 posizioni con la semifinale raggiunta sull’erba del Rothesay Classic. Davanti a loro restano però Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, che perdono entrambe due posizioni rispetto alla scorsa settimana e si assestano alle posizioni 42 e 43. In top-100 troviamo anche Martina Trevisan al numero 64 e Sara Errani, che guadagna un altro posticino e si trova ora al numero 79.

Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 luglio

Iga Swiatek 8.990 Aryna Sabalenka 8.066 Elena Rybakina 5.090 Jessica Pegula 4.995 Caroline Garcia 4.845 Ons Jabeur 3.547 Coco Gauff 3.435 Maria Sakkari 3.301 Petra Kvitova 3.101 Daria Kasatkina 2.935 (+1)

LE ITALIANE

43. Elisabetta Cocciaretto 1100

44. Jasmine Paolini 1100

47. Lucia Bronzetti 1052

48. Camila Giorgi 1049

64. Martina Trevisan 897

79. Sara Errani 787