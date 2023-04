Nadal salta il Masters 1000 di Monte-Carlo: “Non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli”

Rafael Nadal non prenderà parte al Masters 1000 di Monte-Carlo, in partenza domenica sui campi in terra rossa del Principato. Lo spagnolo, undici volte vincitore del torneo, non ha ancora recuperato dalla lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra, patita durante gli ultimi Australian Open di gennaio. “Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto”, ha dichiarato il campione maiorchino sui social. Nadal proverà a tornare per il torneo di Barcellona in programma la settimana successiva, altrimenti bisognerà aspettare il Masters 1000 di Madrid. Oltre a Nadal, hanno rinuncia anche Alcaraz ed Auger-Aliassime.

