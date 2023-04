Fiorentina, Barone: “Sul futuro di Italiano storie inventate” (VIDEO)

“Il futuro di Italiano? È con la Fiorentina, ha un contratto, siamo contenti. È il nostro allenatore, le storie sul suo futuro sono inventate”. Lo ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell’evento “Il futuro degli Stadi in Italia”, in merito alle voci sul tecnico viola, recentemente accostato all’Inter. “La Coppa Italia? Pensiamo una partita alla volta – aggiunge il dirigente sulla semifinale con la Cremonese -. Siamo concentrati sul lungo periodo, ma con i piedi a terra perché le cose possono cambiare. La Coppa Italia per noi è molto importante, sarà una partita dura contro la Cremonese che ha già fatto fuori due squadre di livello. Pensiamo alla partita di domani, mi auguro che Italiano utilizzi i giocatori come ha sempre fatto, lui sta facendo un grande lavoro e siamo contenti. Meglio la Conference o un posto in Champions? Rispettiamo dove siamo oggi, abbiamo tanti passi da fare”.

Il tema caldo è quello dello stadio: “Purtroppo la Fiorentina e l’impianto di Firenze non sono un buon esempio per tutto ciò che è successo: noi volevamo fare lo stadio nel 2019, ci sono tante procedure da cambiare immediatamente. Da parte nostra stiamo facendo un lavoro per organizzare i fondi del PNRR ma ribadiamo che da parte nostra è importante capire il costo dell’affitto, gli anni della concessione e chi avrà l’uso dello stadio. Dobbiamo capirlo subito e non possiamo aspettare ancora a lungo per sapere il nostro futuro”. E sui tempi: “Ormai sono cambiati. Quando siamo arrivati volevamo investire, adesso stiamo lavorando con il Comune perché il futuro della Fiorentina dipende dal budget”, ha concluso.