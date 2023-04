Masters 1000 Monte-Carlo, rinuncia anche Auger-Aliassime: “Ho un problema al ginocchio e ho deciso di prendermi una pausa”

Non c’è due senza tre. Nell’arco di un’ora il Masters 1000 di Monte-Carlo deve fare i conti con i forfait di ben tre top-15. Prima Nadal, poi Alcaraz e l’ultimo ad annunciare la sua cancellazione dal torneo monegasco è Felix Auger-Aliassime. “Purtroppo devo annunciare il mio ritiro dal torneo di Monte-Carlo quest’anno. È un evento che non vedo l’ora di giocare ogni anno, tuttavia nelle ultime settimane ho lottato con un problema al ginocchio sinistro e ho deciso che era la decisione più intelligente prendermi una pausa in modo da poter guarire completamente e riprendermi prima del mio prossimo torneo”, ha dichiarato sui social il canadese ha in programma di rientrare tra qualche settimana a Madrid.

ENTRY LIST AGGIORNATA