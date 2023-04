Chelsea: in attesa del nuovo allenatore, fari puntati su Hojlund dell’Atalanta

Senza allenatore in panchina, il Chelsea continua a sondare il terreno per un nuovo tecnico. A prescindere però dal nome che siederà a Stamford Bridge, la dirigenza Blues vorrebbe a prescindere accaparrarsi Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Secondo il The Telegraph, il club bergamasco chiederebbe 60 milioni di sterline, circa 68 in euro. Per lui però è pronta una vera asta internazionale, con Manchester United, Arsenal e Real Madrid sulle sue tracce, ma con i dirigenti del Chelsea che avrebbero già incontrato Percassi.