Probabili formazioni Salisburgo-Roma: andata spareggio Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Salisburgo-Roma, match di andata dello spareggio di Europa League 2022/2023. Si gioca alle 18:45 di giovedì 23 febbraio con i giallorossi di Josè Mourinho che cercano un bel risultato. Si tratta del primo precedente tra le due squadre, ma non è la prima volta per la squadra Red Bull contro squadre italiane. Ne sa qualcosa il Milan (nella fase a gironi, austriaci retrocessi) e soprattutto la Lazio, battuta ai quarti del 2018. La Roma non ha mai perso in tre partite in Austria (V2 P1), con una vittoria per 4-1 in casa del Tirol Innsbruck e una per 4-2 in casa dell’Austria Wien nel 2016.

SALISBURGO – Pochi dubbi di formazione. Sucic sarà il raccordo tra centrocampo e attacco. Adamu e Okafor coppia offensiva.

ROMA – Spazio al 3-4-2-1. Possibile cambio in difesa dove Diego Llorente potrebbe dare il cambio a Smalling. Celik dovrebbe agire sulla destra. Belotti potrebbe prendere il posto di Abraham.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Roma

Salisburgo (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Bernardo; Seiwald, Gourna-Douath, Kjærgaard; Sučić; Adamu, Okafor

Ballottaggi: Adamu 55% – Sesko 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini; Dybala, Abraham.

Ballottaggi: Llorente 55% – Smalling 45% Matic 60% – Bove 40%.

Indisponibili: Darboe, Spinazzola, Solbakken (non in lista Uefa)

Squalificati: –