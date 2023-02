Mondiali Meribel 2023, combinata manche Super-G: Pinturault davanti a tutti, out Paris e Casse

Alexis Pinturault prenota la medaglia d’oro della combinata maschile. Ai Mondiali di sci alpino, in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel, straordinaria prova del transalpino nella manche di Super-G. Pinturault si mette dietro tutti, anche gli specialisti, con una gara perfetta: veloce, rapido e senza nessuna sbavatura. Dietro di lui, di sei centesimi, c’è l’austriaco Marco Schwarz mentre al terzo posto un altro austriaco, Raphael Haaser, a quattordici centesimi dalla vetta.

Al quarto posto c’è Vincent Kriechmayr davanti alla sorpresa River Radamus, lo statunitense può anche giocarsi le sue chances nello slalom. Occhio anche allo svizzero Justin Murisier e alla disperata rimonta di Loic Meillard: entrambi potrebbero dire la loro. Squalificato Marco Odermatt che sarebbe stato quarto al termine della prima manche. Il norvegese Kilde è settimo ma ha già fatto sapere che non parteciperà allo slalom per un problema alla mano.

CAPITOLO ITALIANI – Il migliore degli azzurri è Tobias Kastlunger, ventitreesimo a +2.22 da Pinturault. Dietro Kastlunger c’è Giovanni Borsotti, ventiquattresimo. Niente da fare per Dominik Paris e Mattia Casse, entrambi avrebbero chiuso praticamente in top ten ma hanno saltato una porta a testa e quindi non potranno partecipare allo slalom che scatterà alle 14:30.

LA CLASSIFICA DELLA MANCHE DI SUPER-G

Alexis Pinturault (FRA) 1:08.25 Marco Schwarz (AUT) 1:08.31 Raphael Haaser (AUT) 1:08.39 Vincent Kriechmayr (AUT) 1:08.83 River Radamus (USA) 1:08.84 Justin Murisier (SUI) 1:09.28 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09.30 Stefan Babinsky (AUT) 1:09.42 Stefan Rogentin (SUI) 1:09.43 Atle Lie McGrath (NOR) 1:09.50

23.Tobias Kastlunger (ITA) 1:10.47

24.Giovanni Borsotti (ITA) 1:10.50

Dominik Paris DSQ

Mattia Casse DSQ