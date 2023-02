Terremoto Turchia: club calcio si mobilitano, stadi trasformati in aree raccolta

I club turchi del Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray si sono mobilitati per aiutare le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia al confine con la Siria. Il ‘Vodafone Park’, gli stadi ‘Ulker’ e ‘Nef’ e le strutture Tacspor del Galatasaray ad Atasehir sono stati trasformati in aree di raccolta aiuti per le vittime del terremoto sotto il coordinamento dell’Afad (presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze). Il Galatasaray ha annunciato che le forniture saranno raccolte presso le strutture Taçspor ad Atasehir e allo stadio Nef. Anche il Besiktas, che ha formato il “Comitato per gli aiuti” all’interno del club, attraverso il suo account sui social media, ha fatto richiesta per donazioni di sangue. Nel tweet dei bianconeri che hanno taggato la Mezzaluna Rossa si legge: “Invitiamo i nostri cittadini a donare il sangue in tutta la Turchia in giornata per le necessità che dovessero verificarsi nell’area terremotata “.