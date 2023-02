Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Stati Uniti oro nel parallelo a squadre, Italia fuori ai quarti

Gli Stati Uniti si aggiudicano la medaglia d’oro nel parallelo a squadre andato in scena ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Il quartetto composto da Nina O’Brien, Paula Moltzan, River Radamus e Tommy Ford ha sconfitto nell’atto conclusivo la Norvegia di Lysdahl, Stjernesund, Steen Olsen e Haugan. Una sfida che si è decisa all’ultima prova, con protagonisti Ford e Haugan: il pathos è durato però poco, dato che il norvegese sbaglia la partenza e di fatto compromette la gara, con Ford che può gestire la sua prestazione fino al traguardo.

Il bronzo se lo prende il Canada, che ottiene la terza medaglia di questi Mondiali dopo l’oro di Crawford in Super-G e l’altro terzo posto di Alexander in discesa. A sorpresa il team nordamericano ha sconfitto nella finalina l’Austria che partiva in questo evento come seconda testa di serie. Valerie Grenier ed Erik Read portano due punti ai canadesi, mentre Raschner e Gritsch segnano i due per la squadra austriaca, che perde per il computo totale dei tempi.

Italia che anche questa volta si ferma nei quarti di finale dopo una prova tutto sommato opaca. Il team azzurro già aveva sofferto molto nel round d’esordio contro la Repubblica Ceca, non andando oltre il 2-2 e riuscendo a superare il turno solo per una questione di tempi. Poi nei quarti di finale l’unico punto lo portava Filippo Della Vite a risultato già acquisito contro Tommy Ford. In precedenza Lara Della Mea era stata sorpresa da Nina O’Brien, mentre Alex Vinatzer si era arreso a River Radamus e l’esordiente Beatrice Sola poco aveva potuto contro Paula Moltzan.

FINALE

(5) Usa b. (3) Norvegia

FINALE 3° POSTO

(8) Canada b. (2) Austria

SEMIFINALI

(5) Usa b. (8) Canada

(3) Norvegia b. (2) Austria

QUARTI DI FINALE

(8) Canada b. (1) Svizzera

(5) Usa b. (4) Italia

(3) Norvegia b. (6) Francia

(2) Austria b. (7) Germania

OTTAVI DI FINALE

(1) Svizzera b. (16) Lettonia

(8) Canada b. (9) Slovenia

(5) Usa b. (12) Polonia

(4) Italia b. (13) Repubblica Ceca



(3) Norvegia b. (14) Belgio

(6) Francia b. (11) Slovacchia

(7) Germania b. (10) Svezia

(2) Austria b. (15) Danimarca