Mondiali Courchevel/Méribel 2023, Della Mea e Sola rinunciano alle qualificazioni del parallelo individuale

Beatrice Sola e Lara Della Mea non parteciperanno alle qualificazioni della gara individuale di parallelo dei Campionati mondiali di sci alpino di Courchevel. Le due azzurre, che in mattinata sono state impegnate nel parallelo deal team event, subito dopo la gara hanno annunciato il loro forfait. Saranno solamente due le azzurre al via, ovvero la campionessa mondiale in carica della specialità, Marta Bassino, e Asja Zenere.