Masters 1000 Montecarlo 2023, l’analisi del tabellone: è Djokovic contro l’Italtennis nella parte alta

Il Monte Carlo Country Club ospita il primo dei tre Masters 1000 sul rosso che ci guideranno nel corso del prossimo mese e mezzo verso il Roland Garros. Come spesso accade, con una posizione in calendario fin troppo vicina ai due tornei sul cemento nordamericano, le assenze non sono poche, a partire da due protagonisti assoluti quali Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. C’è però Novak Djokovic, che proverà a rompere un digiuno che dura da ben 8 anni nel Principato: è il 1000 che gli manca da più tempo, ovvero da quando nel 2015 riuscì a battere Tomas Berdych in finale.

Dodici mesi fa il numero uno al mondo si presentò a Monte-Carlo avendo giocato solo un paio di partite a Dubai a causa delle vicissitudini che tutti ormai ben conosciamo. Quest’anno le cose sono andate un po’ meglio, avendo vinto e dominato in Australia, ma da allora il serbo ha comunque avuto modo di scendere in campo solo negli Emirati, perdendo in semifinale da Medvedev. Il percorso verso lo slam parigino è solo agli inizi, quindi è difficile immaginare un Djokovic già vicino al 100% della sua condizione. E chissà che non ne possa approfittare qualche tennista italiano, dato che il sorteggio li ha posti tutti nella parte alta del tabellone.

TABELLONE

LA PARTE ALTA

Djokovic, dopo un bye e un esordio abbastanza morbido contro Nakashima o McDonald, potrebbe ritrovarsi al terzo turno Lorenzo Musetti. Il tutto in linea teorica, considerando il momento fortemente negativo del giovane carrarino, che già al primo round rischia molto contro un Miomior Kecmanovic che sta giocando alla grande in questi giorni ad Estoril. La speranza è che i tanti tifosi italiani sempre presenti sugli spalti del torneo monegasco possano creare un’atmosfera tale da permettere a Musetti di ritrovare quella serenità e fiducia necessarie per affrontare al meglio la partita. In caso di vittoria, il secondo turno potrebbe poi essere più abbordabile contro la wild card Vacherot o un qualificato.

Anche Jannik Sinner è finito dalle parti di Djokovic, più precisamente nel suo quarto di tabellone. Testa di serie numero sette, l’azzurro scenderà in campo contro il vincente di una sfida tra veterani quali Diego Schwartzman e David Goffin. Il primo è in una crisi nera di risultati, il secondo è reduce da un infortunio. L’altro giocatore del seeding in questo sedicesimo è Hubert Hurkacz, che pur non essendo in forma smagliante sulla terra del Principato può trovarsi a proprio agio. Tutti incontri chiaramente alla portata del Sinner ammirato in questi primi mesi di stagione, ma il primo torneo su una superficie diversa nasconde sempre insidie, a maggior ragione quando i giorni di pausa avuti a disposizione dall’ultimo impegno sul cemento son stati relativamente pochi.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Sempre nella parte alta, ma nel secondo quarto di tabellone, troviamo gli altri due rappresentanti azzurri. Lorenzo Sonego ha ricevuto in dote la wild card inizialmente assegnata all’ex vincitore del torneo Fabio Fognini, che purtroppo ha dovuto dare forfait in seguito all’ennesimo problema al piede. Il tennista piemontese affronterà un qualificato per poi eventualmente incontrare il numero tre Daniil Medvedev, alla ricerca di buone sensazioni e vittorie su dei campi che di rado lo hanno visto protagonista. Matteo Berrettini invece darà vita ad una battaglia di servizi contro Maxime Cressy, in un altro match che potrebbe decidersi su pochi punti nei tie-breaks. A Miami il romano ha pagato cara la mancanza di fiducia nei punti importanti della sfida contro McDonald, chissà che questa volta invece non possa da qui ripartire Matteo. L’ottavo è quello presidiato da Holger Rune e Cameron Norrie.

MONTEPREMI

LA PARTE BASSA

Il due volte campione in carica Stefanos Tsitsipas – se risolti i fastidi fisici avvertiti in Nord America – avrebbe tutte le carte in regola per tornare in finale ancora una volta. Testa di serie numero due, il greco potrebbe avere sulla sua strada verso la semifinale il croato Borna Coric e poi in ottavi uno tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, con quest’ultimo che tra le altre cose è ancora a Houston in attesa di disputare il suo primo incontro della settimana quando siamo giunti al sabato. In questo ottavo a stelle e strisce attenzione a qualche mina vagante tipo Jiri Lehecka.

Nell’altro quarto di tabellone c’è una buona occasione per Casper Ruud di incamerare punti importanti che in questo momento gli servirebbero come il pane dopo un disastroso inizio di stagione. Ad Estoril in questi giorni il norvegese è apparso decisamente in ripresa e potrebbe essere considerato il favorito per un posto in semifinale. Le altre test di serie in questa zona sono i due russi Rublev e Khachanov e l’australiano de Minaur.