Inghilterra, Burnley promosso in Premier League

Il Burnley è matematicamente promosso in Premier League con sette giornate d’anticipo. Un verdetto arrivato ieri con il successo sul campo del Middlesbrough grazie ai gol di Barnes e Roberts, che porta i Clarets a quota 87 punti in 39 gare, con un +11 sullo Sheffield United secondo e +19 sul Luton terzo in classifica con 68 punti, ma 40 gare già giocate. Il Burney ha collezionato finora 25 vittorie, 12 pareggi e due sole sconfitte, e ha inoltre il miglior attacco con 76 gol all’attivo e la migliora difesa con 30 reti incassate. Missione compiuta dalla squadra di mister Vincent Kompany, che ha riportato entusiasmo in un ambiente che aveva appena vissuto la retrocessione della stagione precedente.