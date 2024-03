Masters 1000 Indian Wells: Sinner piega facilmente Lehecka in due set, sono 19 le vittorie in fila

Jannik Sinner stende facilmente Jiri Lehecka e si guadagna il pass per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2024. L’altoatesino si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco. La score di vittorie consecutive da inizio anno diventa così di 19, a meno uno dall’inizio da 20-0 di Rafa Nadal nel 2022. Sinner eguaglia così anche il risultato della passata stagione nello stesso torneo, quando fu sconfitto in due set in semifinale da Carlos Alcaraz. Tra due giorni potrebbe esserci il remake della sfida contro lo spagnolo, se il numero 2 al mondo dovesse battere Alexander Zverev nel suo quarto di finale.

PRIMO SET – Avvio tranquillo con i due giocatori che tengono facilmente il servizio nei primi due giochi. Nel terzo game però Sinner alza i giri del motore e si procura 3 palle break, che Lehecka è bravo ad annullare sfruttando soprattutto il servizio. La quarta però è quella buona: il ceco scende a rete ma il numero 3 al mondo lo buca con un passante di dritto e mette la testa avanti sul 2-1. Successivamente Jannik tiene facilmente il servizio e conferma il vantaggio. Va più in difficoltà invece il suo avversario, che si salva ai vantaggi e accorcia. Due game interlocutori chiusi facilmente al servizio portano il punteggio sul 4-3. Sinner parte subito con due ace, ma tre punti in fila del suo dirimpettaio lo portano alla prima palla break dell’incontro: l’azzurro però è bravo ad annullarla con il servizio e portarsi sul 5-3. Lehecka accusa il colpo e cede nel game successivo: Jannik è cinico a sfruttare l’occasione e incamera il primo set con il punteggio di 6-3.

SECONDO SET – Nel secondo set l’equilibrio iniziale si spezza nel quarto game, quando è ancora una volta Sinner a passare. Anche in questa occasione è un game ai vantaggi ma l’epilogo è lo stesso: Lehecka lo chiama a rete ma l’azzurro è bravo a passare con il rovescio e involarsi sul 3-1. Sfruttando la difficoltà anche dal punto di vista fisico del ceco, Jannik tiene agevolmente il servizio confermando il break per il 4-1. Sul 5-2 arrivano due match point per il numero 3 del ranking sul servizio di Lehecka, ma il ceco è bravo e caparbio a salvarsi. Non può nulla però nel game successivo, quando Sinner chiude in agilità portandosi a casa il match.