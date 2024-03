Sporting, Amorim: “Non abbiamo fatto bene, gli errori si pagano caro”

Il tecnico dello Sporting Ruben Amorim commenta la sconfitta contro l’Atalanta per 2-1, costata l’eliminazione dall’Europa League: “Oggi non abbiamo fatto bene, non abbiamo sfruttato le occasioni, non siamo riusciti a far fronte alla fisicità dell’Atalanta. Nella ripresa abbiamo spinto di più e abbiamo avuto più opportunità, ma alla fine contano i gol. Ora guardiamo al campionato. Generalmente non siamo riusciti a sfruttare le occasioni da gol, gli errori si pagano caro. Non è stata la pressione, non siamo riusciti a segnare. Possiamo crescere anche dopo questa sconfitta, in una partita in cui andiamo in vantaggio non possiamo prendere gol in quel modo. Oggi siamo stati eliminati, difficile parlare di bicchiere mezzo pieno“.