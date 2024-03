Indian Wells 2024: avanti facile Paolini, Giorgi cede a Noskova

Bilancio dolceamaro per i colori azzurri nella nottata del Wta 1000 di Indian Wells. Jasmine Paolini ha rispettato il pronostico, battendo agilmente Tatjana Maria in due set con un doppio 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco. Tutto facile per la tennista toscana, che ha subito indirizzato la sfida nel primo parziale con un break in apertura e con un altro che le ha permesso di portarsi sul 5-2. Qui arriva il primo passo falso dell’azzurra che lascia il controbreak alla tedesca, ma poi reagisce nuovamente e chiude 6-3. Anche nel secondo parziale Paolini mette subito le cose in chiaro e si porta sul 3-1. In più occasioni concede qualche chance alla sua avversaria, ma riesce comunque ad amministrare il vantaggio mantenendo il servizio fino al 6-3 finale. Al terzo turno la numero 14 del ranking affronterà Anna Kalinskaya, nel remake della finale del Wta 1000 di Dubai di due settimane fa, che ha sorriso all’azzurra. Per avere chance però Paolini contro la russa dovrà necessariamente limitare il numero di palle break concesse, ben 8 contro Maria.

Finisce al secondo turno l’avventura sul cemento della California per Camila Giorgi. Dopo la bella vittoria al primo turno contro Boulter, l’azzurra cede in due set a Linda Noskova con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 34 minuti di gioco. Inizio di gara con il freno a mano tirato per la marchigiana, che si trova subito sotto di due break in apertura. Con il passare dei minuti la tennista italiana è riuscita ad entrare in partita recuperando un break, ma la classe 2004 si è ben difesa e ha chiuso 6-3 con il terzo break. Anche nel secondo set è Noskova ad avvantaggiarsi, ma Giorgi recupera subito il break e si porta in parità. Il parziale scorre via in equilibrio fino al 6-5 per la ceca, quando arriva il break definitivo che chiude la gara per 7-5. Nel terzo turno Noskova cercherà il bis contro Iga Swiatek, già battuta agli Australian Open.