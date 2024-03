Indian Wells 2024: Arnaldi lotta ma cede ad Alcaraz, Cobolli fuori

Nottata negativa per i colori italiani nel Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Arnaldi ha lottato contro Carlos Alcaraz, ma dopo 2 ore e 11 minuti di gioco ha dovuto cedere in tre set, con il punteggio di 6-7(5) 6-0 6-1. Il sanremese ha disputato un’ottima partita, tenendo testa al numero 2 del ranking nel primo set, scivolato via in grande equilibrio. L’azzurro infatti si è riscattato subito dopo il break subito, ristabilendo la parità e forzando piano piano il parziale al tie break. Qui Arnaldi si avvantaggia ma viene ripreso, salvo poi chiudere al servizio 7-5 sfruttando un errore di Alcaraz sul 5-5. A questo punto però finisce sostanzialmente la partita dell’azzurro e comincia quella del murciano, che riesce a porre un freno ai tanti errori gratuiti commessi nel primo set e alza il ritmo: il risultato sono 9 game di fila vinti da Alcaraz, che chiude 6-0 il secondo set in soli 26 minuti. Nel terzo set Arnaldi riesce ad annullare due palle break consecutive dello 0-4 e finalmente sbloccarsi, ma è il game della bandiera perché il suo avversario poi dilaga e chiude 6-1. Il tennista iberico affronterà ora al secondo turno Felix Auger-Aliassime.

Finisce l’avventura sul cemento californiano anche per Flavio Cobolli, eliminato al primo turno da Roberto Carballes Baena con un doppio 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco. Il tennista romano paga la sua scarsa condizione fisica, dovuta alla febbre che lo ha messo a dura prova negli ultimi giorni. Il primo set scorre in equilibrio, con scambio di break, fino al 4-4: qui lo spagnolo piazza l’affondo che strappa il servizio all’azzurro, e poi chiude facilmente il set per 6-4 al servizio. Nel secondo set Carballes Baena scappa subito via, allungando fino al 5-2 con doppio break di vantaggio. Cobolli riesce a recuperarne uno ma non basta, perché l’iberico chiude con un altro 6-4 e vola al secondo turno, dove affronterà il numero 4 del ranking Daniil Medvedev.