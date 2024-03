Nba 2023/24: Cleveland batte Minnesota all’OT, vincono anche Lakers e Thunder

Ben otto partite nella notte Nba, che ha visto alcune vittorie importanti nelle posizioni di vertice. Gli Oklahoma City Thunder superano 107-100 i Miami Heat e si portano al primo posto nella Western Conference con il record di 44-19. A guidare la truppa di coach Daigneault come al solito è Gilgeous-Alexander, che mette a referto 37 punti. Alla franchigia della Florida non bastano i 25 di Jacquez e la quasi tripla doppia di Butler da 20 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. La prima posizione del Thunder è dovuta alla contemporanea sconfitta dei Minnesota Timberwolves, che cadono all’overtime per 113-104 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il miglior marcatore è Garland con 34 punti, seguito da Jarrett Allen con 33 e 18 rimbalzi. Per i Wolves, che devono fare a meno di Towns, ci sono 34 punti dalla panchina di Reid. Vittoria importante anche dei Lakers, senza LeBron James, che contro Milwaukee trovano il successo 123-122 grazie al canestro a 5″ dalla sirena di D’Angelo Russell, mattatore dell’incontro con 44 punti. Ai Bucks non bastano la tripla doppia di Antetokounmpo da 34 punti, 14 rimbalzi e 12 assist, e i 28 con 12 assist di Lillard. I gialloviola si rilanciano così in chiave play-off, ora al nono posto a Ovest.

Successo anche per i New York Knicks, che al Madison Square Garden stendono 98-74 gli Orlando Magic in una gara simbolo del suo coach Thibodeau, tenendo gli avversari a solo 74 punti a referto. Mvp del match Brunson con 26 punti, mentre in casa Magic non bastano i 23 di Banchero. Vittoria esterna per i New Orleans Pelicans, che si impongono 103-95 in casa dei Philadelphia 76ers guidati dalla doppia doppia da 23 e 12 rimbalzi di Zion Williamson. Vittorie esterne anche per Atlanta Hawks e Houston Rockets, che trovano il successo rispettivamente sui parquet di Memphis Grizzlies per 99-92 e Portland Trail Blazers per 123-107. Infine nelle retrovie vincono i Washington Wizards, che mandano al tappeto 112-100 gli Charlotte Hornets.