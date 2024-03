Gigante femminile Are 2024: una strepitosa Brignone rimonta e vince davanti a Hector e Gut, quarta Bassino

Seconda manche strepitosa di Federica Brignone che rimonta dalla terza posizione e vince lo slalom gigante di Are 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La valdostana ha attaccato al massimo tra le porte larghe, divorandosi la pista nonostante una piccola sbavatura nel finale. La fuoriclasse italiana ha recuperato 1.15 sulla padrona di casa Sara Hector, leader dopo la prima manche e seconda classificata a 33 centesimi da Brignone. Completa il podio sul terzo gradino la leader di specialità e della classifica generale Lara Gut, staccata di 40 centesimi. L’elvetica non ha spinto nella seconda manche, ma grazie ad una condotta di gara controllata ha in pugno la coppa di cristallo. Quarto posto per Marta Bassino, che conferma il piazzamento della prima manche, accusando però un ritardo molto più ampio dalla vincitrice (+1.47). Quinto posto per la norvegese Stjernesund, davanti all’austriaca Schieb e alla francese Direz.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Non benissimo le altre azzurre qualificate. Roberta Melesi guadagna 4 posizioni ed è 23esima, ma non è sufficiente per qualificarsi alle finali di Saalbach. Non ci sarà nemmeno Elisa Platino, che ha commesso un errore ed ha chiuso in 29esima e ultima posizione tra le atlete giunte al traguardo. In mezzo Asja Zenere 25esima, anche lei miglioratasi di 4 posizioni dopo la prima manche.

CLASSIFICA FINALE:

BRIGNONE Federica ITA 2:11.02 HECTOR Sara SWE +0.33 GUT Lara SUI +0.40 BASSINO Marta ITA +1.57 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.49 SCHEIB Julia AUT +1.70 DIREZ Clara FRA +1.78 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +1.87 GRITSCH Franziska AUT +2.08 MOLTZAN Paula USA +2.09

23. MELESI Roberta ITA +3.76

25. ZENERE Asja ITA +4.02

29. PLATINO Elisa ITA +5.52