Gigante femminile Are 2024, risultati prima manche: Hector inarrivabile, terza Brignone davanti a Bassino

Sara Hector inarrivabile nella prima manche dello slalom gigante di Jasna 2024, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sul tracciato di casa, la svedese è scesa con il pettorale numero uno e la pista liscia, facendo segnare il crono di 1:10.94, nettamente davanti a tutte le altre. Secondo posto per Lara Gut, staccata di 61 centesimi e unica sotto il secondo di ritardo. Terza posizione per Federica Brignone, che dopo una brutta parte alta di pista scia molto bene i settori centrali e chiude a 1.16 dalla leader. Marta Bassino è quarta a 1.39 di distacco, sei centesimi davanti all’austriaca Scheib.

RIVIVI IL LIVE DELLA PRIMA MANCHE

Gara più difficile per le altre italiane anche a causa della fitta nevicata, con Elisa Platino che chiude in 25esima posizione a 3.86, tre centesimi davanti a Roberta Melesi che è 27esima. Più indietro Asja Zenere, che nonostante un distacco abissale di 4.34 si qualifica alla seconda manche con il 29esimo crono. Fuori invece Lara Della Mea. Prima manche molto positiva dunque per i colori azzurri, con ben 5 atlete qualificate per la seconda manche, che prenderà il via alle ore 13.30.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

HECTOR Sara SWE 1:10.94 GUT Lara SUI +0.61 BRIGNONE Federica ITA +1.16 BASSINO Marta ITA +1.39 SCHEIB Julia AUT +1.45 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.58 LJUTIC Zrinka CRO +1.70 HURT AJ USA +1.81 DIREZ Clara FRA +2.33 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +2.42

25. PLATINO Elisa ITA +3.86

27. MELESI Roberta ITA +3.89

29. ZENERE Asja ITA +4.34

DNF DELLA MEA Lara ITA